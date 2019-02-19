Экс-глава Тюмени Еремеев отделался условным сроком за ДТП с двумя погибшими

В громком деле с участием Дмитрия Еремеева поставлена точка. Как передает корреспондент Накануне.RU, Тюменский районный суд приговорил экс-спикера гордумы Тюмени к лишению свободы условно сроком на три года (с испытательным сроком на три года) с лишением водительских прав сроком на два года и десять месяцев за смертельное ДТП с двумя погибшими.

Суд установил, что в злополучную ночь 24 июня 2018 года во время обгона по встречной полосе на загородной трассе Еремеев за рулём своего внедорожника проявил "преступную небрежность".

Напомним, что по первому приговору Еремеев получил всего 160 тысяч рублей штрафа и избежал уголовной ответственности за "примирением сторон", однако из-за вмешательства в дело генеральной прокуратуры и общественного резонанса дело было решено повторно пересмотреть.

Сам виновный в свою защиту указывал, что он компенсировал ущерб родственникам погибших, выплатив им крупные денежные суммы, а встречный автомобиль был неисправен (по его версии ехал с одной тусклой фарой), поэтому он не смог адекватно оценить безопасность маневра при обгоне. Однако последний довод не нашел подтверждения во время следствия.