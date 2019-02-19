Врио главы Дзержинского задержали с поличным при получении взятки

19 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО В России

Врио главы Дзержинского задержали с поличным при получении взятки

В Подмосковье задержали с поличным временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Грибинюченко занял пост врио главы города 25 января, до этого он возглавлял Пушкинский муниципальный район Московской области.

По данным следствия, 18 февраля подозреваемый получил от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, взятку в размере 20 тысяч долларов.

Деньги предназначались за покровительство частной компании при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского муниципального района.

В прошлом году глава Оренбурга был задержан по подозрению в получении взятки после обнаружения в его служебном кабинете 4,2 млн руб.

Помимо Евгения Арапова, был задержан и замглавы города Геннадий Борисов, вместе с которым, по версии следователей, градоначальник получил от гендиректора компании 600 тыс. руб. в обмен на помощь в строительстве и продаже недвижимости в Оренбурге.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Врио главы Дзержинского задержали с поличным при получении взятки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дзержинский, Сергей Грибинюченко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 31282

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети