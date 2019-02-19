Врио главы Дзержинского задержали с поличным при получении взятки

В Подмосковье задержали с поличным временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Грибинюченко занял пост врио главы города 25 января, до этого он возглавлял Пушкинский муниципальный район Московской области.

По данным следствия, 18 февраля подозреваемый получил от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, взятку в размере 20 тысяч долларов.

Деньги предназначались за покровительство частной компании при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского муниципального района.

В прошлом году глава Оренбурга был задержан по подозрению в получении взятки после обнаружения в его служебном кабинете 4,2 млн руб.

Помимо Евгения Арапова, был задержан и замглавы города Геннадий Борисов, вместе с которым, по версии следователей, градоначальник получил от гендиректора компании 600 тыс. руб. в обмен на помощь в строительстве и продаже недвижимости в Оренбурге.