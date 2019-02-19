В Зауралье проверят как бюджетные учреждения социальной сферы экономят тепло

В Курганской области бюджетные учреждения соцсферы ждут тотальные проверки на предмет эффективного использования тепловой энергии.

Поручение сделать полный анализ энергоэффективности организаций дал глава региона Вадим Шумков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Шумков привел в пример случай, когда одна из районных больниц региона за месяц заплатила за тепло 1 млн руб.

Врио губернатора отметил, что раньше вопросами экономии тепловой энергии в регионе никто не занимался.

"Ни ценообразованием, ни экономией тепла не занимались. Для нас это достаточно серьезный вопрос", - отметил Шумков.