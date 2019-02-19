Ямальские нефтяники поддержат рыбаков Нового Порта

Новопортовский рыбозавод получит финансовую поддержку. Это предусмотрено допсоглашением между компанией "Газпром нефть" и правительством ЯНАО, подписанным в ходе инвестиционного форума в Сочи на прошлой неделе.

Как сообщили Накануне.RU в "Газпромнефть-Ямале", средства, выделенные в 2019 году, пойдут на укрепление материально-технической базы. По словам главы Ямальского района Андрея Кугаевского, поддержка Новопортовского рыбозавода позволит качественно улучшить условия труда рыбаков, увеличить уловы, обеспечить работой большее количество новопортовцев.

В рамках программы социальных инвестиций "Родные города" "Газпромнефть-Ямал" осуществляет в Ямальском районе ряд значимых проектов. Так, в Новом Порту уже возведено три многоквартирных дома в капитальном исполнении, строится еще один. В 2018 году компания профинансировала разработку проектной документации и инженерные изыскания на территории памятника регионального значения – уникального мерзлотника. Также предприятие оказывает поддержку районному движению коренных малочисленных народов Севера "Ямал".

"Осваивая арктические месторождения, мы всегда уделяем большое внимание социальной политике и работе с территориями. Сотрудничество с местным населением и органами власти – это фундамент для развития, источник позитивных перемен в регионе. В 2019 году мы продолжим совместно с администрацией Ямальского района поддерживать население, ведущее кочевой образ жизни, талантливую молодежь в селах. В планах также проведение национальных праздников, направленных на сохранение культурных традиций народов Севера – Дня оленевода и Дня рыбака", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин.