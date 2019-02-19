Свердловский рабочий, устроивший пикет у здания Правительства РФ в Москве, будет уволен

Свердловский рабочий Рустам Корелин, устроивший пикет у здания Правительства РФ в Москве, будет уволен. Об этом Накануне.RU сообщили в компании "Форэс".

Напомним, что Корелин ездил в столицу, чтобы провести ряд одиночных пикетов с протестом "против маленькой зарплаты в 25 тыс. руб.", "отсутствия на его очень вредном производстве льготных первых списков" и "отсутствия независимого профсоюза".

Как рассказывала депутат Асбестовской городской думы Наталья Крылова, он трудится на заводе ООО "Форэс" в городе Сухой Лог и 15 декабря прошлого года принял активное участие в митинге "За повышение заработной платы и создание независимого профсоюза" на своем предприятии. После этого, по данным депутата, якобы руководители "Форэса" урезали Рустаму зарплату с 30 тыс. руб. в месяц до 25 тыс. и потребовали уволить его по любому подходящему поводу.

Как пояснили в компании, Сухоложское подразделение предприятия уже уведомило Росхимпрофсоюз о решении расторгнуть трудовой договор с Корелиным на основании пункта 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса, которая предусматривает возможность увольнения работника, неоднократно и без уважительных причин не исполнявшего свои трудовые обязанности и имевшего дисциплинарное взыскание.

"Новый проступок, совершенный рабочим, выявился 24 января, когда служба качества обнаружила случай так называемой засортировки: так в компании называют смешивание пропантов разного размера при их разделении на разные фракции. При исправно работающем оборудовании это может произойти только из-за грубого нарушения производственной дисциплины. В конечном итоге нарушения такого рода могут сказаться на качестве конечной продукции, вызвать рекламации потребителей. Проведя комиссионное служебное расследование, установили, что брак был допущен 19, 20 и 21 января, оборудование при этом работало исправно. В результате ответственными за засортировку были признаны сразу девять работников. Оказался в их числе и Рустам Корелин, в чьей смене было забраковано 70% продукции. В ходе расследования рабочие признали факт выпуска брака", - говорится в сообщении "Форэс".

На пикете Рустама пыталась задержать ФСО

Там заявили, что ранее Корелин уже имел два взыскания за "грубые нарушения производственной дисциплины и правил внутреннего распорядка".

"Причиной одного из них послужило опоздание на работу. В настоящее время он находится в учебном отпуске, который оплачивает компания, и должен приступить к работе 24 февраля. Два таких же отпуска вдобавок к пятинедельному ежегодному отпуску он использовал в 2018 году. Проект приказа о дисциплинарном наказании Корелина в форме его увольнения направлен в первичную профсоюзную организацию, которая в течение семи дней должна дать свое мотивированное мнение. Поставлена об этом в известность и областная организация Росхимпрофсоюза", - добавили в компании.

Напомним, в конце января московский суд оштрафовал уральского рабочего за пикет против низкой зарплаты.