19 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Трамп пригрозил поддерживающим Мадуро военным: "Потеряете все"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты являются сторонниками мирной смены власти в Венесуэле, однако допускают "все варианты".

Американский лидер предупредил военных Венесуэлы, что "они потеряют все" в случае дальнейшей поддержки венесуэльского лидера, передает Regnum.

"Если вы будете продолжать поддерживать Мадуро, для вас не найдется безопасного убежища", - заявил глава Белого дома.

Ранее в США предложили ввести морскую блокаду Венесуэлы, считая, что такая мера помешает России спасти режим Николаса Мадуро.

Также американская The Wall Street Journal констатировала, что Николас Мадуро сохраняет контроль за ситуацией в стране, а надежды Соединенных Штатов на его уход после провозглашения Хуана Гуаидо временным президентом не оправдались.

Лица, разработавшие этот план в Каракасе и разрекламировавшие его в США, сообщали, что венесуэльские военные перейдут на сторону новых властей в течение суток после того, как Гуаидо объявит себя президентом и получит поддержку Вашингтона.

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Трамп пригрозил поддерживающим Мадуро военным: "Потеряете все"

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Теги: дональд трамп, николас мадуро, венесуэла, военные



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