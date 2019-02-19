19 Февраля 2019
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Общество Курганская область

Зауральским безработным, открывающим свой бизнес, дадут 77 тысяч рублей

В Курганской области увеличили размер единовременной выплаты безработным гражданам при открытии своего дела.

Если человек становится юрлицом или ИП, либо регистрирует крестьянско-фермерское хозяйство, то ему положена выплата. Еще одно условие - человек должен пройти обучение по направлению органов службы занятости населения Зауралья.

Бизнесмены могут потратить деньги на покупку оборудования и других материалов для успешного ведения предпринимательской деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области.

Раньше данная выплата составляла 58 тыс. 800 руб., сейчас ее увеличили до 77 тыс. 832 руб.

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Зауральским безработным, открывающим свой бизнес, дадут 77 тысяч рублей

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Теги: бизнес, помощь, деньги, предприниматели, безработный, Курган



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