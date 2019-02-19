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В Екатеринбурге автобус №039 поменяет свой маршрут

В Екатеринбурге с 20 февраля изменится схема движения автобуса №039. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, теперь автобус будет направляться от конечного пункта "Кольцово" к "НПЦ Онкология".

По новому маршруту автобус будет проезжать через улицы: Бахчиванджи, автодорога Екатеринбург – аэропорт Кольцово, ЕКАД, Альпинистов, Инженерная, Грибоедова, Пархоменко, Щербакова, Белинского, Щорса, Амундсена, Академика Бардина, Зоологическая, проезд ТЦ "Радуга Парк", Волгоградская, Репина (обратно Репина - Зоологическая), Светлореченская, Соболева, Прохожая.

В мэрии считают, что такие изменения позволят соединить автовокзал с госпиталем для ветеранов войн и Свердловским областным онкологическим диспансером.

Отметим, что ранее автобус №039 двигался по маршруту "Кольцово – ТЦ Сибирский тракт".

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В Екатеринбурге автобус №039 поменяет свой маршрут

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Теги: автобус, схема движения, маршрут №039, общественный транспорт



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