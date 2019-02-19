19 Февраля 2019
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Экономика Курганская область

"500 автобусов в год - это маловато". Курганскому автобусному заводу помогут увеличить выпуск машин и рынки сбыта

Еще в мае 2017 года бывший глава зауральского департамента промышленности Александр Константинов, который не нашел общий язык с новым руководством Курганской области и был уволен в прошлом году, планировал вплотную заняться поиском рынков сбыта для продукции Курганского автобусного завода. Константинов обещал новые рабочие места и расширение производств, однако дело с мертвой точки сдвинулось лишь сейчас.

Врио губернатора региона Вадим Шумков побывал на заводе и пообщался с его директором Александром Алсараевым. На встрече глава региона предложил проработать варианты увеличения загрузки предприятия совместно с правительством области и администрацией Кургана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Шумков поручил своему первому заму и региональному куратору промышленного сектора Андрею Саносяну провести на базе автобусного завода несколько совещаний с перевозчиками, чтобы бизнесмены закупили новые автобусы КАВЗа, тем самым обновив свой автопарк. На каких условиях это будет предложено, пока не сообщается.

Стоит отметить, что в 2018 году КАВЗ выпустил около 500 единиц техники.

Шумков назвал главную проблему завода - это недостаточно высокая загрузка.

"Меньше 500 автобусов в год - это маловато. Основная задача - увеличить загрузку. Мы будем работать с нашими местными перевозчиками. Уже наметили определенные шаги. Я надеюсь, что там все пойдет нормально", - отметил Вадим Шумков.

Руководство региона поможет заводу продать автобусы на внешнем рынке, также стоит задача увеличить количество рабочих мест.

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"500 автобусов в год - это маловато". Курганскому автобусному заводу помогут увеличить выпуск машин и рынки сбыта

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Теги: КАВЗ, автобус, Курган, рабочие места, производство, рост, продукция



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