Прокуратура проверит мэрию Салехарда, разрешившую вселить людей в дом без воды

Сотрудники прокуратуры Салехарда проверят действия застройщика, компании "Ямалстройтранс", которая возвела дом №10 по Гагарина и не провела в него воду. Также под пристальный взгляд сотрудников надзорного ведомства попала и мэрия, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В декабре прошлого года городской департамент строительства, архитектуры и земельных отношений дал добро на ввод дома в эксплуатацию. Однако в здании до сих пор нет центрального водоснабжения. Люди вынуждены пользоваться привозной водой или покупать её. В рамках проверки предстоит оценить действия (или отсутствие таковых) застройщика и мэрии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Напомним, ранее с жильцами этого и других аналогичных домов встретился первый заместитель главы администрации Салехарда Олег Куруч. По его словам, застройщик – на стадии банкротства. Власти подключились к решению проблем жильцов, первая из которых – подключить-таки здание к водоснабжению.