19 Февраля 2019
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Российский защитник Федор Кудряшов забил победный гол в первом матче за свой новый турецкий клуб

Российский защитник "Истанбул Башакшехир" Федор Кудряшов принес победу своей команде в игре с "Антальяспором". Матч 22-го тура чемпионата Турции завершился со счетом 1:0, передает корреспондент Накануне.RU.

Кудряшов провел единственный гол, отличившись на 33-й минуте. Стоит отметить, что эта игра стала для него дебютной за турецкий клуб.

Напомним, "Истанбул Башакшехир" объявил о подписании контракта с защитником сборной России в феврале этого года. Соглашение рассчитано на полтора года. Перед этим Кудряшов расторг контракт с казанским "Рубином".

Как сообщало Накануне.RU, в минувшие выходные экс-защитник петербургского "Зенита" Доменико Кришито впервые отличился после возвращения в Италию. Капитан "Дженоа" отметился победным мячом во встрече 24-го тура с "Лацио".

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Российский защитник Федор Кудряшов забил победный гол в первом матче за свой новый турецкий клуб

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Теги: Кудряшов, гол, Турция



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