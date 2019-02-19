ФАС: Цены на продукты должны расти для получения производителями прибыли

Цены на продовольственные товары должны расти, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и развиваться, заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Андрей Цыганов.

Он отметил, что "для потребителя плохо, когда цены растут", но в ином случае развития не будет.

"Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх — это нормальное явление для рыночной экономики. Вот если бы эта цена не менялась, вот тогда бы у ФАС возникла необходимость внимательно посмотреть на эту ситуацию – нет ли там признаков сговора о фиксации цен или монополиста, который в состоянии в одностороннем порядке определить цену товара", - сказал он в интервью агентству "РИА Новости"

Развитием сектора он объяснил и существенный рост цен на птицу (9,7%) и яйца (25,9%) в 2018 г. В середине десятилетия сектор развивался, в результате Россия стала больше чем на 100% обеспечена мясом птицы и яйцом, и цены падали. В прошлом году начался их естественный рост.

Как сообщало Накануне.RU, в январе 2019 г. годовая инфляция в России ускорилась до 5% к аналогичному периоду прошлого года.