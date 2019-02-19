Александр Друзь после скандала с подкупом на ТВ едет в США

В СМИ появились громкие заголовки, мол, магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь после скандала с подкупом в программе "Кто хочет стать миллионером?" уезжает из России в США.

Это действительно так, правда, Друзь всего лишь на время и по работе покидает страну. Как сообщает "Московский комсомолец", знаток собирается дать мастер-класс в Калифорнии и провести презентацию новой книги для детей. Интересно, что мастер-класс Друзя будет посвящен семье и воспитанию детей.

Напомним, на прошлой неделе разразился скандал: редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа: якобы, знаток предлагал редактору передать ему вопросы и ответы, которые Александру и его напарнику будут задавать во время съемок. Таким образом можно было бы выиграть 3 млн руб. (до вычета налогов) и разделить сумму на троих. Бер заявил, что передал ответы, но в ходе передачи часть вопросов была заменена. В итоге Друзь и его коллега все равно дошли до последнего вопроса, но на него не ответили и остались с "несгораемой суммой" в 200 тыс. руб. Друзь же заявил, что дело обстоит с точностью до наоборот: якобы, именно Бер предлагал ему заранее узнать вопросы и ответы и потом поделиться выигрышем. Руководство Первого канала начало расследование и отстранило обоих фигурантов скандала от программ "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?".