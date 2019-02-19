19 Февраля 2019
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Армия и ВПК За рубежом

ЦРУ: Россия на брифинге по ДРСМД представила другую ракету

Разведка США утверждает, что демонстрация российским Минобороны ракеты 9М729 на брифинге в январе была подлогом. Об этом сообщает The Daily Beаst, ссылаясь на ЦРУ.

Спецслужбы США считают, что контейнеры с крылатыми ракетами и мобильная пусковая установка, которые были показаны, не относятся к ракете 9М729.

В материале говорится, что фактическая ракета не была показана публично, передает Regnum.

Ранее в американском посольстве в Москве заявили, что российские власти предоставили неверные данные о крылатой ракете наземного базирования 9М729, которая, как считают в США, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Американская сторона уверена, что проведенный 23 января брифинг контролировался Россией, поэтому она могла "изменять технические детали". Как отмечают в дипмиссии, мероприятие было призвано "скрыть нарушения и создать видимость прозрачности".

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ЦРУ: Россия на брифинге по ДРСМД представила другую ракету

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Теги: цру, ракета 9М729, брифинг



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