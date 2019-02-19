В Кургане ищут водителя, который на пешеходном переходе сбил пьяного подростка

Правоохранительные органы Курганской области разыскивают неизвестного водителя, который на трассе рядом с Увалом сбил несовершеннолетнего мальчика.

ДТП произошло в 21.36 17 февраля - мальчик 2001 года рождения переходил дорогу по пешеходному переходу, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

В результате наезда мальчик получил серьезные травмы - перелом левого бедра и ушибы. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. Спустя 4 часа он вместе с матерью приехал в больницу имени Красного Креста - после осмотра его госпитализировали.