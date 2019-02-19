В Прикамье в январе 16 человек заболели коклюшем: у большинства не было прививок

В январе 2019 г. в Пермском крае зарегистрировано 16 случаев заболевания коклюшем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Большинство заболевших (92%) - дети. Из них 73,9% не были привиты от коклюша, как отмечают в ведомстве, в основном по причине отказа родителей. В Роспотребнадзоре напоминают, что вакцинация является основным средством профилактики коклюша.

Также в управлении Роспотребнадзора сообщают, что для коклюша характерны длительный спазматический кашель, поражение дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Особенностью коклюша является полное отсутствие к нему врожденного иммунитета: заболеть этой болезнью может даже новорожденный. При отсутствии иммунитета вероятность заболеть после тесного контакта с больным достигает 100%. Инфекция очень опасна для детей младше двух лет.

Добавим, что в прошлом году в Прикамье было зарегистрировано 100 случаев коклюша.