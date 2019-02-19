Владимир Машков снимется в продолжении сериала "Ликвидация"

19 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России Украина

Владимир Машков снимется в продолжении сериала "Ликвидация"

У популярного сериала "Ликвидация" будет продолжение, точнее, второй сезон. Съемки и премьера состоятся в 2019 – 2020 году, сообщает Intermedia.ru со ссылкой на продюсера Рубена Дишдишяна.

По словам продюсера, работа над продолжением идет уже три года. "Действие нового фильма будет происходить спустя десять лет после первой "Ликвидации" в Одессе. Мы планировали снимать фильм в следующем году осенью в Одессе. Сергей Члиянц, одессит, должен был быть исполнительным продюсером. И поскольку все слышали про некие "черные списки" российских невъездных актеров, мы решили проверить эту информацию. И были неприятно удивлены, что Володя Машков - невъездной на Украину. Информация неофициальная, и мы ее, конечно, будем тщательно проверять. Но нам всегда казалось, что кино не знает границ и национальностей", - рассказал Дишдишян.

Стоит отметить, что Машков попал в "черный список" украинского сайта "Миротворец", но эта организация не имеет никакого отношения к официальным украинским властям. Например, недавно Ксения Собчак, которая тоже числится в этой базе, спокойно приезжала в Киев. Тем не менее, проблемы у Машкова могут возникнуть, поскольку он не раз публично выражал поддержку российским властям.

Интересно, что некоторое время назад Машков заявил о временном уходе из кино из-за необходимости сосредоточиться на театре. 55-летний актер сейчас возглавляет Театр Олега Табакова и одноименную театральную школу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Владимир Машков снимется в продолжении сериала "Ликвидация"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир машков, ликвидация, сериал, съемки, украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 31272

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети