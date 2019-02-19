Владимир Машков снимется в продолжении сериала "Ликвидация"

У популярного сериала "Ликвидация" будет продолжение, точнее, второй сезон. Съемки и премьера состоятся в 2019 – 2020 году, сообщает Intermedia.ru со ссылкой на продюсера Рубена Дишдишяна.

По словам продюсера, работа над продолжением идет уже три года. "Действие нового фильма будет происходить спустя десять лет после первой "Ликвидации" в Одессе. Мы планировали снимать фильм в следующем году осенью в Одессе. Сергей Члиянц, одессит, должен был быть исполнительным продюсером. И поскольку все слышали про некие "черные списки" российских невъездных актеров, мы решили проверить эту информацию. И были неприятно удивлены, что Володя Машков - невъездной на Украину. Информация неофициальная, и мы ее, конечно, будем тщательно проверять. Но нам всегда казалось, что кино не знает границ и национальностей", - рассказал Дишдишян.

Стоит отметить, что Машков попал в "черный список" украинского сайта "Миротворец", но эта организация не имеет никакого отношения к официальным украинским властям. Например, недавно Ксения Собчак, которая тоже числится в этой базе, спокойно приезжала в Киев. Тем не менее, проблемы у Машкова могут возникнуть, поскольку он не раз публично выражал поддержку российским властям.

Интересно, что некоторое время назад Машков заявил о временном уходе из кино из-за необходимости сосредоточиться на театре. 55-летний актер сейчас возглавляет Театр Олега Табакова и одноименную театральную школу.