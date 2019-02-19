Москва и Курганская область подпишут соглашение об увеличении товарооборота

Правительства Москвы и Курганской области в апреле этого года заключат соглашение о сотрудничестве.

Оно предусматривает расширение деловых контактов для бизнесменов, увеличение товарооборота, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Зауралья.

Документ уже утвердили на заседании правительства региона.

Как отметил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, с мэром Москвы Сергеем Собяниным в декабре прошлого года состоялись переговоры.

"Я бы хотел, чтобы мы получили максимальное количество преференций и для региона в целом, и для бизнеса Курганской области от этого соглашения", - отметил Шумков.