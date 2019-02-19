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Уральскому "ловцу покемонов" могут смягчить приговор

Екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому, который стал известен как "ловец покемонов", могут пересмотреть приговор. Как сообщил на своей странице в Facebook адвокат блогера Алексей Бушмаков, Куйбышевский районный суд уже зарегистрировал ходатайство о смягчении приговора.

"Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает: Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство адвоката Бушмакова А.В. о приведении приговора в соответствие с действующим законодательством в порядке ст.10 УК РФ в отношении осужденного Соколовского Р.Г.", - рассказал адвокат.

Отметим, что изначально суд приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам условно, но позже суд смягчил приговор до двух лет и трех месяцев условно с испытательным сроком два года.

Напомним, в начале августа 2016 года молодой человек снял на видео процесс ловли покемонов в Храме-на-Крови и выложил ролик в интернет. После этого правоохранители из подразделения по борьбе с экстремизмом организовали проверку, и видео в храме оказалось едва ли не самым безобидным из установленных в ходе его активной деятельности правонарушений. Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал Соколовского виновным по всем инкриминируемым статьям: "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", а также "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений".

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Уральскому "ловцу покемонов" могут смягчить приговор

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Теги: ловец покемонов, блогер, Руслан Соколовский, Алексей Бушмаков, приговор, суд



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