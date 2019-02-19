В Нягани комнатой с плесенью, которую дали пенсионерке-бюджетнице, заинтересовались следователи

19 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Нягани комнатой с плесенью, которую дали пенсионерке-бюджетнице, заинтересовались следователи

Началась проверка обстоятельств переселения жительницы Нягани из служебного жилья в комнату с плесенью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
Читайте также:

Напомним, сеть облетело видео квартиры с плесенью и без душевой кабины, в которую власти города предложили переехать бывшему бюджетному работнику. На кадрах видно комнату в ужасном состоянии: плесень на голых стенах, отсутствие какой-либо мебели и душа. Раньше женщина, более 30 лет проработавшая в Нягани, жила в служебной квартире, однако после выхода на пенсию работодатель попросил её съехать.

Сотрудникам управления предстоит выяснить все подробности этой истории.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нягани комнатой с плесенью, которую дали пенсионерке-бюджетнице, заинтересовались следователи

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: плесень, комната, бюджетница, Иван Ямашев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.02.2019 09:40 Мск В ХМАО чиновники выделили вышедшей на пенсию бюджетнице комнату с плесенью

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 31272

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети