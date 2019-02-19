В Нягани комнатой с плесенью, которую дали пенсионерке-бюджетнице, заинтересовались следователи

Началась проверка обстоятельств переселения жительницы Нягани из служебного жилья в комнату с плесенью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, сеть облетело видео квартиры с плесенью и без душевой кабины, в которую власти города предложили переехать бывшему бюджетному работнику. На кадрах видно комнату в ужасном состоянии: плесень на голых стенах, отсутствие какой-либо мебели и душа. Раньше женщина, более 30 лет проработавшая в Нягани, жила в служебной квартире, однако после выхода на пенсию работодатель попросил её съехать.

Сотрудникам управления предстоит выяснить все подробности этой истории.