Почти все жители Курил выступили против передачи островов Японии

Подавляющее большинство жителей южных островов Курильской гряды - 96% опрошенных - высказались против их передачи Японии. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Однозначное отношение к Курильскому вопросу устойчиво как на разных островах (мнение, что Россия не должна передавать острова, на Итурупе выразили 97%, на Кунашире - 96%, на Шикотане - 92%), так и в различных возрастных категориях (показатели колеблются в пределах 94-97%).

Ранее о том, что социологи выясняют отношение россиян к претензиям Японии на Курильские острова, рассказали пользователи социальных сетей.

Напомним, в Москве проведут шествие и новый массовый митинг в защиту Южных Курил. Акция намечена на 17 марта.Также митинги "против сдачи Курил" состоялись на Сахалине в декабре.

По данным СМИ, японский премьер Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с нашей страной в том случае, если ему удастся получить гарантии передачи островов Шикотан и Хабомаи. В Москве подчеркивали, что Курилы являются российской территорией, и никто их не собирается кому-то отдавать.