Задержана мать ребенка, потерявшегося в национальном парке "Лосиный остров" в Москве

Мать шестилетнего ребенка, потерявшегося в национальном парке "Лосиный остров" в Москве, задержана. Следователи пытаются установить всю картину произошедшего.

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Напомним, по словам матери мальчика, вечером 17 февраля они проезжали мимо заповедника. По просьбе сына женщина заехала туда, а в лесном массиве ребенок убежал и не вернулся. Позднее мальчик смог выйти к заправке, где его заметили взрослые и сообщили в полицию.

Мать ребенка доставили в Следственный комитет, где ее допросили следователи. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Москве, ввиду противоречивых показаний свидетелей и ребенка, мать последнего задержана для выяснения объективной картины произошедшего.

Как добавили в ведомстве, по делу запланировано проведение дополнительных следственных действий.