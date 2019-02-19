Таксофоны оповестят россиян о чрезвычайных ситуациях

Минкомсвязь предлагает оборудовать российские таксофоны системой оповещения населения.

Как сообщил заместитель главы министерства Олег Иванов, окончательного решения по запуску проекта пока нет, но в случае его реализации, финансировать его предполагается за счет резерва универсального обслуживания. По его словам, технические решения для этого есть в разных вариантах, включая сирену, голосовое и визуальное оповещение и стробоскопы.

На конец 2018 года в России насчитывалось 147,7 тыс. таксофонов. Их работа финансируется из резерва универсального обслуживания наряду с пунктами коллективного доступа в интернет. С 2014 года оператором этих услуг выступает "Ростелеком". Таксофоны до сих пор остаются единственным средством связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.

Необходимое для проекта оборудование с 2014 года уже находится в тестировании и сейчас работает в регионе Сибири и Дальнего Востока.

Тем временем, по словам специалистов, таксофонная связь убыточна и сейчас несет исключительно социальную функцию. По данным Минкомсвязи, за девять месяцев 2018 года выручка от услуг таксофонной связи составила 25 млн руб., сократившись год к году на 32%, сообщает "Коммерсант".