Ночное ДТП в Екатеринбурге: Lada Vesta снесла дорожное ограждение

В Екатеринбурге не пересечении улиц Ленина - Московской неудачный манёвр водителя на Skoda Yeti привел к ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в центре спасения "Сова", по словам очевидцев, водитель на Skoda двигался по проспекту Ленина от улицы Сакко и Ванцетти. При совершении поворота в сторону Московской, он не пропустил Lada Vesta.

Машина двигалась со стороны улицы Репина. От удара отечественный автомобиль отлетел в сторону забора, снеся его. Водители в автоаварии не пострадали.