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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Жителей одного из подъездов жилого дома в Первоуральске из-за обрушения переселили в маневренный фонд

Чиновники Первоуральска провели поквартирное обследование дома, в котором произошло обрушение, и приняли решение о расселении жителей второго подъезда.

Два человека, проживающие в комнате на первом этаже, уехали к родственникам. Еще пять человек, проживающие в двух комнатах на втором этаже дома, администрацией переселены в маневренный фонд.

Жителям первого и третьего подъездов разрешено вернуться в свои квартиры, так как угрозы для их проживания нет. Доступ в подъезд №2 временно закрыт.

Напомним, в Первоуральске частично обрушилась стена в жилом доме №13 по улице Энгельса.

Обрушение произошло на первом этаже во втором подъезде. Прибывшие пожарные эвакуировали из здания пять человек. Пострадавших нет.

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Жителей одного из подъездов жилого дома в Первоуральске из-за обрушения переселили в маневренный фонд

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Теги: дом, обрушение



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Ранее 18.02.2019 18:45 Мск В Первоуральске частично обрушилась стена в жилом доме

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