Исследование: россиянки финансово подкованы лучше, чем мужчины

Российские женщины после 40 лет обладают большим объемом финансовых знаний, чем мужчины.

Как сообщил глава департамента международных финансовых отношений Минфина Андрей Бокарев, ссылаясь на данные масштабного исследования финансовой грамотности населения Всемирного банка, "картина рейтинга получилась пестрая, богатая, отчасти даже неожиданная, но какие-то результаты были предсказуемы".

Бокарев сказал, что наблюдается достаточно большой разрыв в уровне финансовой грамотности между женщинами и мужчинами, причем в пользу женщин, начиная с уровня 40 лет и старше, сообщает ТАСС.

"С нашей точки зрения, это вызвано тем, что женщинам приходится заботиться о детях, о старшем поколении, брать на себя больше ответственности по управлению семейным бюджетом, принимать важные финансовые решения. Таким образом, они продолжают наращивать знания, свой потенциал в финансовой области", - пояснил он.

Напомним, Центральный банк России разработал учебники, рабочие тетради и практикумы по финансовой грамотности для учеников начальных классов. В своем курсе ЦБ учит экономии с детства, объясняет, откуда берутся деньги и как правильно ими распоряжаться. Об изучении основ финансовой грамотности на всех уровнях образования – от детского сада до вуза – глава Министерства просвещения Ольга Васильева и руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина договорились еще в апреле 2017 г.

Теперь Центральный банк пригласил учителей и родителей к обсуждению учебно-методического комплекса по финансовой грамотности для начальной школы, которое продлится до 28 февраля.

"Содержание пособия направлено на формирование разумного финансового поведения учащихся на основе применения в жизненных ситуациях представлений о финансовых продуктах и финансовых отношениях", – говорится в аннотации к учебнику по финансовой грамотности для первого класса.