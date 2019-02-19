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Экономика В России

Черная икра в российских магазинах - китайского производства

Продолжает расти объем ввоза нелегальной черной икры из Китая в Россию.

Как сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, за последние три года объем ввезенной в РФ нелегальной черной икры из КНР увеличился более чем в четыре раза и в 2017 году достиг почти 18 т. При этом собственное производство черной икры в России составляет около 45-50 т в год.

Как отметил Соколов, Китай поставляет в Россию икру по демпинговой цене, которая, по данным китайской таможни, составляет около $200 за 1 кг, в то время как себестоимость производства превышает $500-600 за 1 кг. Этим пользуется часть недобросовестных производителей, которые выпускают под брендом российской черной икры китайский товар.

Росрыболовство планирует подключить к решению проблемы Роспотребнадзор, который будет проверять, чтобы на маркировке товара была в обязательном порядке указана страна происхождения сырья, из которого он изготовлен, сообщает ТАСС.

Напомним, еще два года назад комиссия Общественной палаты Российской Федерации обратилась в генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести повторную проверку по факту распространения китайской черной икры под российской торговой маркой "Золото Каспия". В ОП считают, что распространение контрафакта должно быть квалифицировано по уголовной статье.

Следственный комитет сообщил о проверке сообщения СМИ об изъятии в Ржеве Тверской области тонны чёрной икры, предназначенной для дорогих супермаркетов столицы. Оказалось, что под видом элитной икры продавалась китайская, которую перефасовывали в бывших переоборудованных под рыбоводный комплекс помещениях. Икра поставлялась на территорию завода из Китая, затем фасовалась в баночки под видом торговой марки "Золото Каспия" и далее поступала на продажу в элитные магазины города Москвы, сообщили журналисты.

В Общественной палате считают, что распространение китайской черной икры, возможно, опасной, должно быть квалифицировано по уголовной статье. Общественники направили письмо на имя генпрокурора Юрии Чайки с требованием провести проверку на предмет наличия состава преступлений, предусмотренных ст. 159 "Мошенничество" УК РФ, а также ст. 180 "Незаконное использование средств индивидуализации товара".

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Черная икра в российских магазинах - китайского производства

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Теги: икра, Китай, Росрыболовство



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Ранее 09.03.2017 15:46 Мск Общественная палата попросила провести повторную проверку поставок черной икры из Китая

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