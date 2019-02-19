Названа сумма убытков от антироссийских санкций

Санкции, введенные на экспорт российских товаров за рубеж, нанесли ощутимый удар по экономике РФ.

За 2018 год размер убытков составил более $6 млрд. Таковы данные мониторинга Минэкономразвития. По состоянию на конец прошлого года, в отношении российских товаров 62 страны применяют ограничительные меры.

Больше всего санкций на ввоз товаров из России наложено странами Евросоюза. Второе место занимает Украина. Далее - Индия, Белоруссия, Турция, США и Австралия.

Больше всего от ограничений страдает российская металлургическая промышленность: за прошедший год ущерб, нанесенный этой отрасли, составил около $4 млрд., сообщает "Интерфакс".