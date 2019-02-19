Москвичи могут наблюдать суперлуние

Москвичам и жителям области сегодня ночью могут желающим увидеть Луну на треть ярче обычного.

В ночь на 19 февраля в небе можно будет наблюдать суперлуние - явление, когда полная Луна подходит к Земле на максимально близкое расстояние. В такие моменты естественный спутник нашей планеты выглядит на 14% больше и на 30% ярче обычного.

В текущем году всего два суперлуния. Одно уже было 21 января. Но главное произойдет именно сегодня ночью, когда Луна приблизится к Земле на расстояние 356 тыс. 761 км. Среднее расстояние от Земли до Луны составляет 380 тыс. км, сообщает "Российская газета".