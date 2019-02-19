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Якубович прокомментировал раздачу еды после съемок "Поле чудес"

Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович прокомментировал видеоролик, на котором видно, как гости телевизионного шоу толпятся в надежде забрать домой еду, оставшуюся после съемок.

По его словам, раздача домашних заготовок, которые участники приносят на программу, происходит уже почти 30 лет, и ее можно заметить в конце многих выпусков "Поле чудес". По словам ведущего, те, кто негативно воспринял видео, появившееся в интернете, являются иностранными гражданами, которым чужды российские обычаи и гостеприимство.

"Вокруг стола ["барабана"] пропуская вперед детей, собираются люди, обсуждают, как прошла запись… Вот у нас такая традиция. Замечательная! Она мне безумно приятна и нравится", – сообщил ведущий, сообщает "Комсомольская правда".

Как сообщалось ранее, на коротком ролике видна давка у барабана, на котором расставлена еда, можно рассмотреть выпечку и сладости. Все это расхватывают зрители студии, в большинстве своем - пенсионеры. Еду они складывают в пакеты.

Традиция шоу - подарки ведущему Леониду Якубовичу, зачастую участники приносят еду. На видео и попал момент, когда зрители студии расхватывают принесенную участниками еду.

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Якубович прокомментировал раздачу еды после съемок "Поле чудес"

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Теги: Поле чудес, продукты, телевидение, Леонид Якубович



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