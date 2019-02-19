19 Февраля 2019
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Политика В России

Старт производства МС-21 перенесли на год

Серийное производство российских авиалайнеров МС-21 сдвигается на год из-за прекращения поставок композитных материалов из США.

Как сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, решено перейти на отечественные композитные материалы. "Необходимые разработки и российские партнеры, в частности, "Росатом", уже есть", - сказал Чемезов. Он напомнил, что к концу 2019 года планировалось выпустить несколько самолетов серийно. Теперь же первые лайнеры будут изготовлены в конце 2020 года.

Глава "Ростеха" отметил, что композитные материалы будут российскими, а не покупаться из-за рубежа, сообщает "Интерфакс".

Напомни, в черный список попали АО "Аэрокомпозит" (структура ОАК) и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (структура "Ростеха").

После этого США и Япония прекратили поставлять в РФ компоненты, необходимые для создания удлиненного композитного крыла, которое позиционируется как конкурентное преимущество МС-21.

Оставшихся композитов, произведенных компаниями Hexcel (США) и Toray Industries (Япония) хватит на шесть самолетов, говорят источники.

Производителю придется или использовать китайские материалы с менее оптимальными характеристиками, или ждать, пока аналоги разработают в России. Но в этом случае запуск самолета в серию будет задержан из-за необходимости проведения опытно-конструкторских работ как минимум до 2025 года.

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Старт производства МС-21 перенесли на год

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Теги: МС-21, самолет, лайнер, США



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