Отчим избил годовалого ребенка Амурской области

Житель Белогорска в Амурской области арестован по подозрению в избиении годовалого ребенка.

15 февраля малыш с многочисленными травмами поступил в городскую больницу. Он находится в реанимации. Как выяснилось в ходе расследования, к совершению преступления может быть причастен молодой человек 2001 года рождения - отчим мальчика, который уже дал признательные показания.

Задержанный был ранее судим за нанесение побоев. На мужчину завели уголовное дело.