Кудрин увидел угрозу экономике из-за ареста Калви

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

По словам бывшего министра финансов РФ, сложилась чрезвычайная обстановка в экономике. "Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики", – написал Кудрин на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось о задержании Калви в Москве. Он и еще пять фигурантов дела подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал основателя компании Baring Vostok на два месяца. Адвокаты американца заявили, что будут обжаловать решение суда.

Напомним, фигурантами данного дела также являются партнер компании Ваган Абгарян и партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль. По данным следствия, подозреваемыми по делу проходят двое иностранных и четверо российских граждан.