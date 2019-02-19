Экс-сотрудница «Московского школьника» предоставила ФБК фейковую информацию о производстве

Так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» опубликовал очередное «расследование», повествующее об «ужасающих» условиях, в которых якобы происходит процесс приготовления еды для учащихся школ российской столицы. Видео было опубликовано в Telegram-канале господина Навального. Ранее его уже «ловили» на клевете в отношении компании петербургского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд».

Наталья Шилова, которая представилась бывшей сотрудницей компании «Московский школьник», не только рассказала немало удивительных вещей, но и поделилась фотографиями «ванны», в которой сотрудники предприятия якобы «мыли овощи» перед тем как начать их готовить. В роли «ванны» на иллюстрации выступил… унитаз, фото которого впервые появилось в сети еще несколько лет назад. Найти эту картинку можно в рубрике «сантехника приколы» и т.д.

Клеветой Навального возмутился исполнительный директор «Московского школьника» Николай Фатеев. В ответ на ложь «расследователей» он провел видеоэкскурсию, в рамках которой подробно рассказал и показал цеха и склады предприятия. Они оказались идеально чистыми. «Посмотрел YouTube-канал Навального и был ошеломлен этой клеветой и этим беспределом. Поэтому хотел вам показать, как все происходит», — отметил Фатеев в начале ролика.

По информации нашего источника, Шилова действительно работала в компании «Московский школьник». В апреле 2017 года ее уволили за некорректное обращение с персоналом, хамство и недостачи по денежным средствам. Также Шилова заведомо представила ложную информацию, сообщив, что работала на предприятии пять месяцев вместо четырех (на самом деле она продержалась всего два месяца).

Известно, что Наталья Шилова по факту курировала 18 пищеблоков школьных учреждений, а не 25, как говорится в ролике. Кроме того, контроль пищеблоков детских садов в ее обязанности не входил.

За время работы на предприятии Шилова ни разу не принимала участия в проверках пищеблока. Кроме того, не удалось найти ни одной ее подписи ни на одном из актов проверяющих органов. Практически все ее слова – выдумка.

Абсурдом является и заявление о перемещении моечных ванн: это просто невозможно, так как ванны подключены к системе водоснабжения образовательной организации и находятся на балансе образовательного учреждения.

Фотографию пресловутого унитаза, который якобы послужил «доказательством» нечеловеческих условий на предприятии, блогер поспешил удалить. Впрочем, спасти ситуацию уже невозможно: все, что произошло этим вечером с Алексеем Навальным, в очередной раз продемонстрировало, на что годятся подобные «расследования».