МИД РФ призвал ОБСЕ отреагировать на блокировку аккаунтов RT

Вашингтон продолжает идти по пути жёсткой цензуры и ограничения свободы слова в интернете, говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) РФ по поводу блокировки ряда аккаунтов телеканала Russia Today (RT) в соцсети Facebook.

Блокировка коснулась, в частности, проекта Anissa Naouai "In the Now", имеющего 4 млн подписчиков.

"В очередной раз мы имеем дело с актом прямого и юридически необоснованного давления на неугодные официальному Вашингтону источники информации, — говорится в сообщении МИД. — Очевидно, что этот тренд в направлении цензуры в интернете лишь усиливается, несмотря на постоянные призывы со стороны Запада соблюдать свободу в цифровой и информационной среде".

Российское внешнеполитическое ведомство призвало отреагировать на данные "авторитарные" действия профильные международные структуры, в частности, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

"Хотелось бы также услышать оценку такого "свободного" интернета по-американски со стороны международных правозащитных организаций", — заключили в министерстве.