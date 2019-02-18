В Екатеринбурге возбуждено дело о халатности после нападения собак на семилетнюю девочку

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после нападения нескольких бесхозяйных собак на семилетнюю девочку. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

В результате инцидента ребёнок получил укушенную рану руки.

Следственными органами СК возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, в том числе конкретные должностные лица, в компетенцию которых входит отлов бродячих животных и недопущение подобных фактов.

Кроме того, будет проведена экспертиза для определения точной степени тяжести вреда, причинённого здоровью девочки.