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Киев объявил в розыск крымчан, блокировавших украинские корабли в марте 2014 года

Украинская полиция объявила в розыск лидера и членов подразделения "Рубеж", который входил в состав "Самообороны Крыма". Эти люди будто бы захватывали в Севастополе украинские корабли в марте 2014 года, сообщает пресс-служба "крымского" управления нацполиции.
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Отмечается, что лидеру "Рубежа" каким-то образом сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления - "руководства незаконно созданными вооруженными формированиями, повлекшего тяжкие последствия", за что предусмотрено до 15 лет тюрьмы.

Также следствие установило еще 9 бойцов "Рубежа", которые в течение марта 2014 года блокировали противолодочный корвет ВМС Украины "Хмельницкий", разведывательный катера "Славутич", военные части ВСУ, дежурили на блокпостах. Им инкриминируют "участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования", за что грозит до 8 лет тюрьмы.

При этом в конце февраля 2014 года сначала незаконные вооруженные формирования захватили в Киеве власть и объявили ее законной, и только в ответ на это в Крыму началась Крымская весна.

В сентябре прошлого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что в Киеве идентифицировали около 900 членов "Самообороны Крыма"​.

Украинские пользователи соцсетей отмечают, что активность украинской полиции по событиям 5-летней давности связана как раз с годовщиной начала Крымской весны. Так, год назад в Киеве "установили", что митинги в Крыму якобы организовывали "переодетые российские военные". Также вынашивались планы сделать 26 февраля "днем сопротивления Крыма российской оккупации". В тот день у Верховного Совета Крыма прошел массовый митинг, приведший к столкновениям и нескольким жертвам.

Севастополь, антимайдан(2014)|Фото: Накануне.RU

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Киев объявил в розыск крымчан, блокировавших украинские корабли в марте 2014 года

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Теги: Украина, Крым, корабли



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