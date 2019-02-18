"Очередной грабеж автовладельцев?". Власти Москвы решили сдавать в аренду машино-места на придомовых территориях

Власти Москвы решили сдавать собственникам помещений многоквартирных домов в аренду парковочные места. На текущий момент департамент имущества города определил порядка 4,3 тыс. машино-мест на придомовых территориях в девяти округах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, жители 82 многоквартирных домов в Восточном, Северном, Западном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Южном, Юго-Восточном, Юго-Западном и Центральном округах могут арендовать на 10 лет машино-места, относящиеся к этим домам, без участия в специальных торгах.

"Прямая аренда машино-мест у города гарантирует жильцам многоквартирных домов безопасность сделки, к тому же заявителям, являющимся собственниками помещений в многоквартирном доме и подходящим под критерии арендаторов, достаточно подать комплект документов в Департамент и гарантированно получить парковочное место по фиксированной цене без проведения торгов при его наличии", - пояснил глава департамента Максим Гаман.

Заявителями, по словам руководителя ведомства, могут выступить физические лица, достигшие совершеннолетия, которые являются собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, в том числе на праве общей собственности.

Власти города отмечают, что речь не идет о платных парковках во дворах. "Инициатива по предложению аренды городских машиномест москвичам не имеет никакого отношения к парковкам во дворах. Мы говорим о тех машиноместах, которые находятся в собственности города и расположены на подземных этажах многоквартирных жилых домов и нежилых зданиях, функционально или технологически связанных с многоквартирным жилым домом", - цитируют главу департамента СМИ.

При этом такое предложение ДГИ москвичи восприняли неоднозначно, окрестив это очередным грабежом автовладельцев. Горожане опасаются того, что такой механизм в итоге приведет к тому, что за парковку своего автомобиля во дворе придется принудительно заплатить кругленькую сумму. Негодования по этому поводу уже активизировались в соцсетях.

"От 35 тыс.рупчиков + за брата птицетройки. И это при том, что власти города неоднократно заявляли о том, что парковка во дворах никогда не станет платной. Очередной грабеж автовладельцев...", - пишет один из пользователей Twitter .

"Запрещать иметь машины никто не будет. Власть, как и в случае с пенсионным возрастом сначала повышает градус конфликта, чтобы затем, "идя на встречу" протащить нужное для себя решение. Будет введена платная парковка во дворах. И найдутся такие ДБ, кто встретит это с пониманием", - отмечает другой автор микроблога.

Запрещать иметь машины никто не будет. Власть, как и в случае с пенсионным возрастом сначала повышает градус конфликта, чтобы затем, "идя на встречу" протащить нужное для себя решение. Будет введена платная парковка во дворах. И найдутся такие ДБ, кто встретит это с пониманием. — Виктор К. (@61lVkcAGyiA21NW) 17 февраля 2019 г.

"На подходе платная парковка под своими же окнами по всей стране", - пишет пользователь соцсети. Москвичи также в своих постах ругают столичного градоначальника за созданный им "урбанизм" и просят "снять с луны этих альтернативно-одаренных" чиновников, требующих отдать "практически среднюю зарплату" за целый месяц.

Согласно предложению департамента, площадь машино-мест варьируется от 8 до 20 кв. м, а стоимость аренды составляет от 2 до 7,3 тыс. руб. за 1 кв. м в год (в зависимости от удаленности дома от МКАД). Наибольшую цену, естественно, заплатят те, кто проживает в пределах Бульварного кольца.

На данном этапе в "хозяйственный оборот" предложено ввести машино-места для парковки автомобилей жителям 80 домов. Однако список этот будет пополняться ежеквартально, заверили в мэрии. На официальном сайте московского правительства опубликован список тех, кого власти уже "осчастливили" своей инициативой.

Так, за парковку своего транспорта предлагают заплатить проживающим по следующим адресам:

1 Наримановская ул. Дом 8

2 Рокоссовского Маршала бульв. Дом 6 Корпус 1

3 Амурская ул. Дом 56

4 Байкальская ул. Дом 18А (в домовладении)

5 Уральская ул. Дом 1 Корпус 1

6 Энтузиастов шоссе Дом 51

7 Измайловский пр. Дом 10 Корпус 1

8 Измайловский пр. Дом 10 Корпус 3

9 Внуково. Интернациональная ул. Дом 12

10 Крылатская ул. Дом 45 Корпус 1

11 Крылатская ул. Дом 45 Корпус 2

12 Крылатская ул. Дом 45 Корпус 3

13 Крылатская ул. Дом 45 Корпус 4

14 Ярцевская ул. Дом 27 Корпус 9

15 Ярцевская ул. Дом 32

16 Беловежская ул. Дом 17 Корпус 2

17 Можайское шоссе Дом 2

18 Толбухина ул. Дом 11 Корпус 2

19 Новые Сады 6-я ул. Дом 2

20 Веерная ул. Дом 6

21 Проспект Вернадского просп. Дом 61

22 Удальцова ул. Дом 69

23 Удальцова ул. Дом 79

24 Перекопская ул. Дом 34 Корпус 3

25 Мосфильмовская ул. Дом 53

26 Столетова ул. Дом 19

27 Столетова ул. Дом 7 Корпус 1

28 Солнцевский просп. Дом 6 Корпус 1

29 Анохина Академика ул. Дом 46 Корпус 3

30 Коштоянца ул. Дом 20 Корпус 1

31 Покрышкина ул. Дом 1 Корпус 1

32 Филевская 2-я ул. Дом 8 Сооружение 1

33 Ватутина ул. Дом 9

34 Петровско-Разумовская аллея Дом 10 Корпус 1

35 Масловка Верхн. ул. Дом 28

36 Петровско-Разумовский пр. Дом 15

37 Дыбенко ул. Дом 38 Корпус 1

38 Фестивальная ул. Дом 20 Корпус 2

39 Березовой Рощи пр. Дом 10

40 Ходынский бульв. Дом 17

41 Ходынский бульв. Дом 5 Корпус 2

42 Ходынский бульв. Дом 5 Корпус 3

43 Ходынский бульв. Дом 5 Корпус 4

44 Шенкурский пр. Дом 11

45 Королева Академика ул. Дом 10

46 Белобородова Генерала ул. Дом 24

47 Свободы ул. Дом 99 Корпус 1

48 Тухачевского Маршала ул. Дом 49

49 Новый Арбат ул. Дом 27

50 Бахрушина ул. Дом 13

51 Люсиновская ул. Дом 37

52 Люсиновская ул. Дом 39 Строение 2

53 Профсоюзная ул. Дом 25 Корпус 1

54 Серпуховская Б. ул. Дом 36

55 Слесарный пер. Дом 3

56 Ковров пер. Дом 1

57 Нижегородская ул. Дом 11

58 Нижегородская ул. Дом 17

59 Нижегородская ул. Дом 7

60 Борисовские Пруды ул. Дом 5 Корпус 1

61 Нагатинский 1-й пр. Дом 11 Корпус 1

62 Нагатинский 1-й пр. Дом 11 Корпус 2

63 Чертаново Северное мкр. Дом 1а

64 Янгеля Академика ул. Дом 1 Корпус 1

65 Волгоградский просп. Дом 104 Корпус 1

66 Волгоградский просп. Дом 94 Корпус 1

67 Крутицкий 3-й пер. Дом 11

68 Виноградова Академика ул. Дом 5 Сооружение 2 (в домовладении)

69 Дмитрия Ульянова ул. Дом 6 Корпус 1

70 Вернадского просп. Дом 27 Корпус 1

71 Ленинский просп. Дом 83 Корпус 1

72 Ленинский просп. Дом 83 Корпус 2

73 Панферова ул. Дом 4

74 Пилюгина Академика ул. Дом 6

75 Ленинский просп. Дом 107 Корпус 3

76 Ленинский просп. Дом 123

77 Ленинский просп. Дом 131

78 Власова Архитектора ул. Дом 17 Корпус 2

79 Каховка ул. Дом 18 Корпус 1

80 Новочеремушкинская ул. Дом 55 Корпус 2

Пока данная инициатива является добровольной для граждан, власти призывают горожан как можно быстрее подать комплект необходимых для аренды документов, поскольку "количество машино-мест ограничено".

Однако это решение властей является сигналом того, что с россиян "продолжают собирать дополнительные платежи любым способом". Такое мнение выразил глава юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев. "Для того, чтобы это стало обязательным нормативным актом, нужно принять соответствующий документ. Или Мосгордума должна решить, или должно иметь место постановление правительства. Тогда это станет юридически значимым документом, обязывающим граждан к его исполнению. Но ситуация, с моей точки зрения, говорит о том, что нынешняя власть - и городская, и федеральная - пытается любыми способами выдавить дополнительные платежи с граждан нашей страны. С учетом того, что в экономике большие проблемы и нет серьезного финансового прорыва. На этом фоне пытаются ущемить граждан РФ. Это пенсионная реформа, НДС, налоги на местном уровне, повышение штрафных санкций - я уже запутался, за что и когда граждане за нарушение ПДД должны платить", - прокомментировал он Накануне.RU.

По его словам, основными налогоплательщиками становятся граждане с низким и средним доходом. "Вместо того, чтобы богатые платили больше, все экономические проблемы поются возложить на граждан низкого и среднего дохода… Это абсолютно несправедливо выстроенная система и ни к чему хорошему не приведет. Абсолютно уверен, что это скажется на выборах в Мосгордуму и в других регионах. Ситуация зашкаливает, она начинает неуклонно ухудшаться в социально-экономическом и общественно-политическом плане, подрывая доверие граждан", - считает Соловьев.

По его мнению, такое нововведение не решит проблему парковок автомобилей во дворах Москвы. А есть и те, кто видит позитивный эффект от введения платы за дворовые парковки. Например, один из пользователей соцсети "ВКонтакте" пишет: "Надеюсь с введением платной парковки во дворах количество м*****в автовладельцев, бросающих свои вёдра на пешеходные тротуары, газоны, детские площадки и тд., многократно сократится и наши дворы вновь станут чистыми, безопасными и комфортными для передвижения граждан всех возрастов и возможностей".

Соловьев уверен, что инициатива о сдаче в аренду машино-мест является "решением проблемы из воздуха". "Нужно строить гаражи по доступным ценам, и отдельные, и во вновь возводящихся зданиях, выделять места под охраняемые стоянки. Вместо этого вводят платные парковки везде, теперь под видом решения проблемы продают пространство во дворах. Эти действия не решают проблемы. Она должна решаться капитальным порядком, как во многих цивилизованных европейских столицах", - заключил он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее столичные власти объявили об очередном подорожании парковки. Самый высокий тариф - 380 рублей в час - установлен с 15 декабря 2018 года на ряде улиц в центре города. В остальной платной зоне также установлен рост цен. Ужесточаются и правила парковки: на стоянку без оплаты дадут всего пять минут, а не 15.