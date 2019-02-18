В Первоуральске частично обрушилась стена в жилом доме

В Первоуральске частично обрушилась стена в жилом доме №13 по улице Энгельса. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Обрушение произошло на первом этаже во втором подъезде. Прибывшие пожарные эвакуировали из здания пять человек. Пострадавших нет.

В настоящее время дом обесточен и отключён от газа, проводится обследование помещений. Все жители размещены в здании рудоуправления, находящегося напротив дома.

Всего в ликвидации последствий происшествия задействованы 22 человека, включая сотрудников МЧС, МВД, энергетиков, газовиков, а также представителей городской администрации и управляющей компании. Также привлечено 10 единиц техники.