В Подмосковье предъявили обвинение начальнику жилищного участка после падения глыбы льда на женщину

В подмосковном Рошале начальнику жилищно-эксплуатационного участка предъявлено обвинение в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, 5 февраля с крыши одной из жилых двухэтажек города упала глыба льда на голову проходившей мимо женщины. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Следствие установило, что в обязанности начальника жилищно-эксплуатационного участка АО "Прогресс", согласно должностной инструкции, входит организация регулярного осмотра жилфонда, обеспечение надлежащего содержания элементов внешнего благоустройства, а также чистка и уборка здания и территории дома, с крыши которой произошёл сход снега и наледи.

В настоящее время продолжается проведение мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.