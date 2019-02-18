Минфин: В России могут ввести минимальные розничные цены на некрепкий алкоголь

В России в перспективе могут быть введены минимальные розничные цены на некрепкий алкоголь, заявил замглавы Минфина Илья Трунин.

По его словам, к ограничению доступности алкогольной продукции призывает Минздрав.

"С другой стороны, мы взяли на себя обязательство не повышать акцизы в течение какого-то времени, чтобы стабилизировать рынок", — цитирует Трунина "РИА Новости".

При этом, как отметил замминистра, каких-то конкретных решений пока не принято.

Как сообщало Накануне.RU, исследователи компании Nielsen выяснили, что в России в 2018 году на 4,6% выросли продажи спиртных напитков по сравнению с 2017-м. Рост отмечен во всех категориях алкогольной продукции, кроме водки.