Росстат зафиксировал снижение цен производителей на бензин в январе 2019 года

Цены российских производителей бензина в январе снизились на 19,1%, говорится в материалах Росстата.

При этом пропан и бутан подешевели на 17,2%, топливо судовое — на 9,2%, дизельное — на 9,2%, топливо реактивное керосинового типа — на 6,2%.

В свою очередь, в металлургическом производстве на 4,7% снизились цены на алюминий, на 3,5% — на прочие цветные металлы, и на 2,5% подешевели чугун, сталь и ферросплавы.

Как сообщало Накануне.RU, эксперты прогнозируют рост цен на топливо в 2019 году, после окончания действия соглашения с нефтяниками о регулировании цен на внутреннем рынке.