Подследственного главу СвЖД отпустили под домашний арест

Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который ранее продлил арест главе Свердловской железной дороги Алексею Миронову. В итоге его выпустили из СИЗО, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, недавно суд продлил Миронову арест до 12 апреля 2019 года. Адвокаты железнодорожника обжаловали это решение в облсуде.

Сегодня мера пресечения была изменена. Вместо отбывания в СИЗО Алексей Миронов отправлен под домашний арест сроком до 12 апреля.

Напомним, что Миронова задержали в середине декабря прошлого года. Он подозревается в получении крупной взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.