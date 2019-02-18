800 вартовчан откатали "Лыжню России"

В Нижневартовске в 37 раз прошла "Лыжня России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Первыми на трассу вышли вартовчане, сдающие нормативы ГТО по бегу на лыжах – более 100 человек. Затем состоялось 10 забегов по категориям. За медали соревновались более 800 человек. В конце участники объединились и покорили двухкилометровую дистанцию. Более 200 спортсменов поучаствовали в масс-старте.

Среди тех, кто присутствовал на лыжной трассе, были как любители, так и профессионалы. Почетными гостями стали кандидат в мастера спорта России Ксения Довгая и мастер спорта России Антон Овсянников. Вартовчане недавно вернулись со всероссийских соревнований по биатлону и по их результатам вошли в состав сборной России. Они отправятся на первенство Европы среди юниоров. На "Лыжне России" спортсмены тоже проявили себя, завоевав золотые медали в своих возрастных категориях. Всего кубки, медали и грамоты получили 36 человек.