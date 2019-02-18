18 Февраля 2019
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Ребенка придавило дизайнерской скамейкой в парке "Зарядье"

Бетонная плита упала на ногу девятилетней девочке в парке "Зарядье" в Москве.

Ребенок госпитализирован, у нее диагностирован перелом ноги, передает ТАСС. Полиция начала доследственную проверку по факту инцидента. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Как пишет "МК", дизайнерская скамейка, на которую присела передохнуть девочка-аутист, состоит из бетонных блоков, которыми ставятся в деревянные пазы.

В теплую погоду почва оттаяла, бетонные блоки сдвинулись и придавили ребенку ноги.

Природно-ландшафтный парк "Зарядье" - объект в одноименном историческом районе Москвы, созданный на месте снесенной в 2006 году гостиницы "Россия". Расположен на территории площадью в 13 га. Проект полностью финансировался из городского бюджета и, по данным на 2017 год, оценен в 22- 27 млрд рублей. Строился совместно нью-йоркскими архитекторами и московскими урбанистами.

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Ребенка придавило дизайнерской скамейкой в парке "Зарядье"

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Теги: зарядье, скамейка, ребенок



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