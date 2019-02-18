В Челябинске экс-замминистра экономического развития Бахаеву продлили домашний арест, но разрешили трехчасовые прогулки

Центральный районный суд продлил до 19 апреля срок содержания под домашним арестом бывшему первому заместителю министра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву, обвиняемому в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Также суд разрешил увеличить Бахаеву длительность ежедневных прогулок до 3 часов и общаться по телефону с адвокатом. также экс-чиновник просили разрешить ему регулярно посещать оздоровительный комплекс, но суд отказал.

Бахаев и руководитель агентства международного сотрудничества региона Ольга Алейникова были задержаны 19 июля сотрудниками УФСБ. В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Речь идет о расходовании бюджетных средств на российско-казахстанский форум. Сумма ущерба может превысить 3,8 млн руб.

3 августа губернатор Борис Дубровский уволил Бахаева с должности первого заместителя министра экономического развития Челябинской области в связи с "утратой представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему".

Добавим, что в январе арестовали депутата Центрального районного совета, бизнесмена Михаила Смирнова. депутату предъявлено обвинение в мошенничестве. Следствие считает, что Смирнов в 2017 году вместе с первым замминистра экономического развития региона Антоном Бахаевым и директором агентства международного сотрудничества Ольгой Алейниковой похитил более 3,8 млн руб. из региональной казны - эти деньги были выделены на проведение российско-казахстанского форума. В феврале Смирнова отпустили под домашний арест.