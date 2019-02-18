В Челябинске экс-замминистра экономического развития Бахаеву продлили домашний арест, но разрешили трехчасовые прогулки

18 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Челябинская область

В Челябинске экс-замминистра экономического развития Бахаеву продлили домашний арест, но разрешили трехчасовые прогулки

Центральный районный суд продлил до 19 апреля срок содержания под домашним арестом бывшему первому заместителю министра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву, обвиняемому в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Также суд разрешил увеличить Бахаеву длительность ежедневных прогулок до 3 часов и общаться по телефону с адвокатом. также экс-чиновник просили разрешить ему регулярно посещать оздоровительный комплекс, но суд отказал.

Бахаев и руководитель агентства международного сотрудничества региона Ольга Алейникова были задержаны 19 июля сотрудниками УФСБ. В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Речь идет о расходовании бюджетных средств на российско-казахстанский форум. Сумма ущерба может превысить 3,8 млн руб.

3 августа губернатор Борис Дубровский уволил Бахаева с должности первого заместителя министра экономического развития Челябинской области в связи с "утратой представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему".

Добавим, что в январе арестовали депутата Центрального районного совета, бизнесмена Михаила Смирнова. депутату предъявлено обвинение в мошенничестве. Следствие считает, что Смирнов в 2017 году вместе с первым замминистра экономического развития региона Антоном Бахаевым и директором агентства международного сотрудничества Ольгой Алейниковой похитил более 3,8 млн руб. из региональной казны - эти деньги были выделены на проведение российско-казахстанского форума. В феврале Смирнова отпустили под домашний арест.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске экс-замминистра экономического развития Бахаеву продлили домашний арест, но разрешили трехчасовые прогулки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Антон Бахаев, Челябинск, суд, обжалование, арест,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.02.2019 12:44 Мск В Челябинске депутату, арестованному по делу Бахаева, продлили домашний арест, но разрешили ежедневные прогулки
Ранее 04.02.2019 08:51 Мск В Челябинске депутата, арестованного по делу Бахаева, отпустили под домашний арест
Ранее 24.01.2019 20:29 Мск В СК прокомментировали арест челябинского депутата Михаила Смирнова
Ранее 24.01.2019 16:29 Мск В Челябинске арестовали депутата по делу Бахаева о хищении бюджетных средств
Ранее 12.11.2018 15:30 Мск "Открылись новые обстоятельства". Дело бывшего челябинского замминистра Бахаева передано в СКР
Ранее 06.11.2018 15:56 Мск В Челябинске экс-замминистра экономического развития Бахаев отказался от иска к губернатору
Ранее 02.11.2018 13:37 Мск В Челябинске суд отложил рассмотрение иска экс-замминистра экономического развития Бахаева к губернатору
Ранее 14.09.2018 15:00 Мск "Дал подробные признательные показания". В Челябинске экс-замминистра экономического развития Бахаева выпустили под домашний арест
Ранее 12.09.2018 12:11 Мск Бывший замминистра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев обжаловал в суд свое увольнение
Ранее 31.08.2018 12:27 Мск Челябинский облсуд оставил под арестом бывшего замминистра Бахаева

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 31159

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети