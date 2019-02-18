Экс-глава ямальского Росреестра стал заместителем главы департамента имущественных отношений

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов назначил первого заместителя директора регионального департамента имущественных отношений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Ямала.

Им стал экс-глава ямальского управления Росреестра Андрей Кудрявцев. К своим обязанностям он приступил с сегодняшнего дня.

Отметим, что на должность первого заместителя директора департамента имущественных отношений ЯНАО Кудрявцев был назначен из резерва управленческих кадров региона.

Ямальское управление Росреестра Андрей Кудрявцев возглавлял с 2011 г. К профессиональным заслугам главы регионального управления относят внедрение новых подходов работы в управлении, которые позволили повысить качество обслуживания граждан. Так, по рейтингу эффективности территориальных органов Росреестра в РФ ямальское управление поднялось с 65 места в 2013 году до первого в 2017-ом.

До переезда на Ямал Андрей Кудрявцев работал заместителем руководителя управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области.