СБУ обвинила Донбасс и Россию в атаках на храмы УПЦ

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что за атаками на храмы канонической УПЦ стоит ФСБ РФ. Об этом он сказал на координационном совещании руководителей правоохранительных органов.

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Никаких доказательств, как обычно, представлено не было. Грицак заявил, что нападения на храмы якобы были организованы из ДНР и ЛНР, а согласовывались в Управлении ФСБ в Ростовской области.

Напомним, именно украинские спецслужбы преследуют духовенство и верующих УПЦ. Сегодня был задержан митрополит Горловский и Славянский Митрофан, которого остановили на трассе и привезли на допрос в Славянск, но под давлением общественности, которая оперативно стала собираться возле здания полиции в Славянске, вскоре отпустили. А епископа Макаровского Гедеона, рассказавшего конгрессменам США о гонениях на УПЦ, лишили гражданства и депортировали в США.

Также по всей Украине, преимущественно в западных областях, происходят захваты храмов под видом "переходов общин" в раскол. Судя по словам Грицака, их захватывают российские спецслужбы, чтобы завести туда украинских раскольников.