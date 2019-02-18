18 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

Изменят градостроительные нормы. Глава Екатеринбурга взял под контроль ситуацию с школами

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский взял под контроль вопрос обеспеченности местами в школах города. В ходе профильного совещания был дан ряд поручений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Особое внимание уделяется школам в Академическом, УНЦ, Пионерском и других территориях, где возникает проблема.

Так, Высокинский поручил подготовить предложения по корректировке нормативов градостроительного проектирования Екатеринбурга в части обеспеченности местами в школах в отношении каждого района или микрорайона города.

Комитету по строительству поручено составить программу строительства (реконструкции) школ и детских садов на период с 2019 по 2025 годы. Необходимо, чтобы они были введены в эксплуатацию в следующие сроки:

  • Школа № 1 (Верх-Исетский бульвар, 23) – июнь 2019 года;
  • Школа № 80 (улица Калинина, 26 «а») – июнь 2020 года;
  • Школа на 1 тысячу 200 мест (Академический микрорайон, квартал 26) – июнь 2020 года;
  • Новый корпус школы № 181 – декабрь 2020 года;
  • Новый корпус-пристрой к лицею № 173 (улица Народной Воли, 21) – декабрь 2020 года;
  • остальные школы муниципальной программы, начало строительства которых запланировано в этом году – 2021 год.

"Александр Высокинский поставил задачу: детские сады и школы должны быть в том количестве, которое предусмотрено по всем нормам и требованиям с учетом возведённого и перспективного объемов жилья. Застройщик должен точно понимать, где будут образовательные учреждения, сколько их будет и за счет каких средств они будут возведены", - добавили в мэрии.

Напомним, что депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев предложил строить школы и сады за счёт покупателей квартир в новостройках.

Из-за проблем при записи детей через сайт Госуслуги, в школы зачислили всех, кто подавал заявление, без учета вместимости учебных заведений. Особенно остро недостаток помещений проявился в Академическом и прилегающем к нему Краснолесье, где сформировано по несколько десятков первых классов

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Изменят градостроительные нормы. Глава Екатеринбурга взял под контроль ситуацию с школами

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Теги: екатетеринбург, школа, градостроительные нормы, александр высокинский



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