Тюменский биатлонист Евгений Гараничев снялся с чемпионата Европы по рекомендации врачей

Тюменский биатлонист Евгений Гараничев, заявленный ранее на чемпионат Европы, не сможет выступить на соревнованиях. Об этом Накануне.RU сообщили в Союзе биатлонистов России.

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Напомним, сегодня тренерский штаб назвал состав сборной России, которая примет участие в чемпионате Европы по биатлону. Были объявлены имена спортсменов в мужской и женской командах. Среди них значился и Евгений Гараничев.

Как уточнили в СБР, Гараничев не сможет выступить по рекомендации врачей. Его заменит представитель ХМАО Семен Сучилов.

Напомним, соревнования пройдут с 20 по 24 февраля в Минске на трассах республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи". В расписании европейского первенства восемь гонок: смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования.